Un projecte català, guanyador del Young Talent Architecture Award 2020

El projecte català Oasi ha estat un dels quatre guanyadors del Young Talent Architecture Award 2020. Es tracta d'un projecte d'Álvaro Alcázar Del Águila, Eduard Llargués, Roser Garcia i Sergio Sangalli, de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech a Sant Cugat del Vallès, Barcelona.El projecte proposa la renaturalització del riu Llobregat al seu pas per Sallent. Els altres projectes guanyadors de la convocatòria han estat el belga Off the Grid, el britànic Stage for the City, i el xilè Three places to inhabit the mountain range in the Maule region.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor