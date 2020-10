Noves mesures contra el coronavirus en extraescolars, excursions amb l'escola i colònies

El Procicat ha aprovat noves mesures per prevenir el contagi del coronavirus en les activitats extraescolars, les colònies i les excursions escolars. Es tracta d'una concreció de les actuacions a seguir en aquests contextos i que ja segueixen la pauta marcada a la de protocols: grups estables i constants per garantir la traçabilitat dels contactes estrets, mesures sobre l’ús de la mascareta, i altres mesures com les d'higiene i ventilació dels espais o bé el rentat de mans.Les mesures anunciades per lessón les següents:: s'haurà de fer un registre diari de l'assistència dels integrants del grup estable (monitors inclosos) i que s'ha de conservar almenys durant 1 mes.: la superfície dels llocs on es desenvolupin les activitats hauran de permetre una distància mínima d'1,5 metres entre cada participant.: sempre que sigui possible les activitats es faran en espais oberts.és obligatori a partir dels 6 anys, quan s’estigui realitzant una pràctica esportiva que sigui incompatible, en les classes d’instruments de vent i de cant, i quan l’ús estigui contraindicat per motius de salut.: només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup estable de les activitats extraescolars. Caldrà mantenir la distància de seguretat i, per tant, el nombre de persones que els utilitzin simultàniament ha de garantir-ho.: en el cas que hi hagi sospita o detecció de contagi s’aplicaran els procediments habituals determinats per al funcionament habitual dels centres educatius.sense perjudici d’allò que s’estableixi en les regulacions específiques de les competicions federades i de les activitats realitzades en el marc dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, els esdeveniments esportius o celebracions que tinguin lloc en els centres educatius es realitzaran sense l’assistència de públic.Aquestes mesures apliquen a totes les activitats extraescolars que estiguin organitzades o promogudes pels centres educatius, associacions de pares i mares, associacions esportives escolars o figures anàlogues i als centres no educatius que realitzin tasques formatives.Pel que fa a les, se seguiran les següents pautes:s’organitzaran en grups estables de convivència que seran coincidents amb els grups definits per l’activitat lectiva i tindran un o diversos monitors que hi interactuaran de manera transversal.poden conviure diferents grups de centres educatius diferents en una mateixa instal·lació, sigui amb allotjament o sense, sempre que es respectin els grups de convivència i la distància de seguretat entre aquests.s’ha de disposar d’un pla de neteja i desinfecció adaptat a cada instal·lació, als seus espais i usos (menjadors, habitacions, aules, espais esportius, lavabos i dutxes).

