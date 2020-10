Noves restriccions a les Terres de l'Ebre: què es pot fer i què no?

Almenys fins al 20 d'octubre, Tortosa, Amposta i Roquetes han de seguir noves mesures restrictives per contenir la pandèmia de la Covid-19. El Diari Oficial de la Generalitat publicarà aquest dimarts, moment en què entraran en vigor, les noves mesures restrictives aprovades pel Procicat als tres municipis ebrencs, especialment afectats pel brot sorgit a l'escorxador de Padesa.El Procicat demana a la ciutadania que es quedi a casa tant com pugui i que redueixi al màxim l'activitat social i limiti els contactes, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual.A més d'aquestes restriccions, l'Ajuntament de Tortosa n'aplicarà d'altres. De moment, procedirà a tancar tots els parcs infantils i també se suspendran totes les activitats culturals i turístiques organitzades directament pel consistori. Us detallem prohibicions i recomanacions a continuació:

