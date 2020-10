Els condemnats pel cas Palau han tornat fins ara més de nou milions d'euros

L'Audiència de Barcelona ha recuperat més de nou milions d'euros dels condemnats per l'espoli al Palau de la Música en metàl·lic i per la venda d'immobles. El Consorci del Palau ha rebut 2,4 milions, la Fundació Orfeó Català, 2,5, i l'Associació Orfeó Català, 974.000. Segons ha informat el TSJC, queden pendents de subhastar un total de 56 immobles embargats als principals condemnats, Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull i Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).La secció 10 de l'Audiència de Barcelona treballa perquè els perjudicats en el cas Palau puguin cobrar les quantitats fixades en la sentència. Queden pendents més de tres milions d'euros que ja estan a disposició per entregar a les entitats perjudicades, inclosa la Hisenda Pública. Els 6,6 milions que ha de tornar CDC es destinaran al pagament de responsabilitats civils de les entitats perjudicades del Palau de la Música i la Hisenda Pública i la resta es destinarà a les arques de l'Estat.El judici pel cas Palau es va celebrar durant una cinquantena de sessions i la sentència va sortir al gener de 2018. Condemna a penes de fins a nou ans i vuit mesos de presó per als principals responsables de l'espoli del Palau de la Música. La sentència també condemnava per responsabilitats civils a abonar diferents quantitats econòmiques i des que la resolució va ser declarada ferma s'avança en el pagament a les entitats perjudicades.

