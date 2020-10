Recta final del micromecenatge pel documental de Gustau Muñoz i els morts de la Transició

El projecte de documental Gustau, la Transició al descobert és més a prop de ser una realitat. El micromecenatge impulsat per obtenir el pressupost necessari per a la seva realització ja ha superat tres quartes parts de la xifra marcada. Nou dies abans que acabi el termini, ja s'han recollit 11.670 dels 15.000 euros necessaris.El documental Balandra Films se centra en la figura de Gustau Muñoz, assassinat per la policia espanyola l'11 de setembre de 1978, en el transcurs d'una manifestació a Barcelona. Més de 40 anys després, el crim continua impune. La seva família confia que el documental contribueixi a fer justícia en aquest cas i en tots els dels morts de la Transició.Després de 42 anys, ha estat tot just aquest 2020 quan per primera vegada algun responsable polític de l'època s'ha assegut davant d'un tribunal per explicar la seva versió de la mort de Muñoz. Va ser el 3 de setembre quan l'aleshores ministre d'Interior, Rodolfo Martín Villa, va declarar telemàticament davant la jutge María Servini, que instrueix la querella argentina contra els crims del franquisme.La intenció inicial de Balandra Films era estrenar el documental el 6 de desembre del 2020, coincidint amb el Dia de la Constitució espanyola. "Per fer palès que aquesta va ser constituïda escatimant al poble la possibilitat de participar en el procés constituent", assenyalen. El projecte, però, depèn d'un rodatge a l'Argentina que es farà quan les restriccions per la pandèmia aplicades al país llatinoamericà ho permetin.El documental, de moment, no compta amb la participació de cap televisió i s'està produint de manera independent,

