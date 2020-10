Condemnen la Universitat de Barcelona per haver-se adherit a un manifest de suport als presos polítics

La Universitat de Barcelona (UB) ha estat condemnada pel jutjat contenciós-administratiu número 3 de Barcelona després d'haver-se adherit a un manifest conjunt amb altres universitats catalanes on es rebutjava la sentència del procés del Tribunal Suprem i es reclamava la llibertat dels presos polítics.Així, un recurs del 6 de novembre ha prosperat fins a la sentència publicada aquest dilluns, en la qual es deixa sense efecte el manifest i obliga la UB a publicar la sentència a la seva pàgina web durant un mes. Segons el jutge, l'adhesió al manifest "vulnera el dret a la llibertat ideològica, d'expressió i d'educació". La sentència no és ferma i encara es pot recórrer per part del centre, que va afegir-se al manifest una setmana després de la sentència.El claustre de la UB va aprovar el suport al manifest amb 111 vots a favor i només 7 en contra, a més de 6 en blanc. El text criticava la "judicialització de la política" i demanava "l'arxivament de les causes obertes i el retorn dels exiliats", a part de rebutjar "la repressió i la violència policial".El manifest aprovat per la UB era pràcticament idèntic al de la UAB. L'única diferència apareixia en el moment en què s'hi afirmava que la sedició és un delicte "que ja no existeix en les altres democràcies europees del segle XXI. Tots dos ho recollien, però el de la UB afegia que ho fa "aplicant el càstig reservat per a delictes com l'homicidi".

