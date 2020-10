Barcelona descarta instal·lar enguany el memorial «Stolpersteine» a Companys

Benvolguda Alcaldessa de Barcelona, aquesta llamborda Stolpersteine dedicada al president Companys ha de col·locar-se a l’entrada del Palau de la Generalitat. Us demano que us hi comprometeu abans del proper 15 d’octubre. No hi ha memòria històrica sense reparació. https://t.co/uaFaQN1XmV — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 3, 2020

Barcelona no instal·larà per ara el memorial Stolpersteine a Lluís Companys a la plaça de Sant Jaume i decidirà a principis del 2021 si és "idoni" fer-ho. Així expliquen fonts oficials de l'Ajuntament ala postura del consistori davant la demanda de la Comissió de la Dignitat i del president inhabilitat, Quim Torra, que havien instat el govern municipal a autoritzar la seva instal·lació enguany, coincidint amb el 80è aniversari de l'assassinat de Companys."La ciutat de Barcelona compta amb la seva pròpia senyalètica pel que fa a polítiques de memòria i que consta de plaques i faristols distribuïts per la ciutat i caldria veure com hi encaixaria l'Stolpersteine", argumenten les fonts consultades. També defensen que aquest símbol "està envoltat de polèmica" entre alguns sectors del judaisme. "En posar-la a terra, la gent la trepitja", recordenEls Stolpersteine són petits monuments commemoratius creats per l'artista alemany Gunter Demnig amb l'objectiu d'homenatjar les víctimes del nazisme. Són fets de formigó i recoberts per una capa de llautó on apareixen el nom i les dades de la persona homenatjada. Habitualment s'instal·la davant del darrer lloc que va trepitjar la víctima abans de ser detingut i deportat. "En el cas de Companys s'hauria de col·locar davant del Palau de la Generalitat perquè és des d'on va marxar a l'exili", argumenta el president de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes.A Catalunya aquests memorials es poden veure a Girona, Sabadell, Olesa de Montserrat, Granollers, Manresa o Castellar del Vallès. L'Stolpersteine de Companys està llest des del 2018 i la voluntat de la Comissió de la Dignitat era instal·lar-lo a la plaça Sant Jaume enguany, 80 anys després del seu afusellament. Torra, a més, va instar l'Ajuntament a donar una resposta sobre la petició abans del 15 d'octubre, aniversari de la seva mort.La resposta de l'Ajuntament és que la instal·lació no es farà enguany i que la decisió definitiva es prendrà en funció de les conclusions d'una jornada de debats que se celebrarà a principis del 2021.Des del consistori consideren que la figura de Companys "ha de ser recordada i reconeguda" i argumenten que a la ciutat ja hi ha diversos espais que l'homenatgen. Concretament el monument que està ubicat al Passeig de Sant Joan amb Ronda Sant Pere, la seva tomba al Fossar de la Pedrera de Montjuïc o el faristol de memòria al davant de la que va ser casa seva instal·lat durant el mandat anterior. A més, les fonts consultades expliquen que està previst que aquesta tardor es facin unes jornades per recuperar la seva figura amb motiu del 80è aniversari del seu assassinat.Des de la Comissió de la Dignitat, Cruanyes reclama que l'Stolpersteine sigui un element més de record a Companys i assegura que el col·lectiu "no entén" la negativa expressada fins ara per l'Ajuntament. "És una iniciativa reconeguda a nivell internacional", conclou Cruanyes.

