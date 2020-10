La previsió d'Oriol Mitjà sobre el «futur» de la pandèmia

#Test_d_antigen_Sala_Apolo

Abans d'entrar al concert es farà un test d'antigen als 1000 assistents. Si el test és negatiu, la persona no és infecciosa.



La sensibilitat del test per detectar asimptomàtics és del 98%. El 2% restant tenen una càrrega viral molt baixa. pic.twitter.com/ujjaLdSy1B — Oriol Mitjà (@oriolmitja) October 4, 2020

Alberto - pronto publicaremos los resultados. El estudio de Vemos una Sensibilidad del 98% en muestra de 600 pacientes positivos, incluyendo 250 asintomáticos positivos.



Creo que el cribaje masivo de asintomáticos es el futuro. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) October 4, 2020

Oriol Mitjà veu amb bons ulls el concert que se celebrarà a la Sala Apolo amb 1.000 assistents aquest octubre. L'objectiu és que serveixi com a prova pilot per provar l'eficàcia dels tests ràpids de Covid-19. L'epidemiòleg considera que és precisament pel cribratge massiu d'asimptomàtics per on passa el "futur" de la pandèmia.A través d'una piulada, Mitjà explica que ha estat investigant quin percentatge de sensibilitat asseguren aquests tipus de test, i que és molt elevat. En concret, segons els resultats d'un estudi que publicarà "aviat" fet a 600 pacients positius -250 dels quals eren asímptomàtics-, garanteixen la detecció d'un 98% de casos. Pel que fa al 2% restant, es tracta d'infectats amb una càrrega viral "molt baixa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor