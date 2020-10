El Benvinguts a Pagès virtual supera les 330.000 visualitzacions a les xarxes socials

Una de les connexions en directe ha comptat amb Teresa Jordà i Miki Núñez. Foto: Benvinguts a Pagès

La família del @Solerdenhug és la Masia 360° catalana; conreen els seus camps, alimenten al bestiar, tenen el primer escorxador de proximitat d'oví i cabrú i venen els seus productes en El Taulell

.

Consell de pagès!

.#BenvingutsaPagesDesDeCasa#CuidemLaNostraPagesia pic.twitter.com/evaGISUNE0 — Benvinguts a pagès! (@BenvingutsPages) October 4, 2020

Una carn de qualitat - Vedella Agromassot 🐄 Una carn de qualitat amb el segell Q. A la familia Agromassot saben com cuidar del seu bestiar per aconseguir una bona carn 🐄

.

Omple el rebost al seu web 👉 https://t.co/ASSsSUwIGm

.#BenvingutsaPagesDesDeCasa#CuidemLaNostraPagesia pic.twitter.com/k9xY2oeM9E — Benvinguts a pagès! (@BenvingutsPages) October 4, 2020

ha reivindicat aquest cap de setmana a Internet la necessitat de cuidar el producte de proximitat i la pagesia a Catalunya. Aquest ha estat el leitmotive de la gran festa de la pagesia catalana que ha posat de manifest, a través de les xarxes socials i l’etiqueta #eBaP , la potència d’un sector que celebra contactar directament amb els consumidors i la ciutadania, explicar la seva feina, presentar els seus productes i que demana ser escoltat i tingut en compte.Benvinguts a Pagès s’ha reinventat amb èxit en aquesta cinquena edició amb un format 100% virtual en què durant dos dies ha ensenyat el dia a dia a pagès, ha descobert els secrets de l’elaboració dels productes que consumim cada dia a taula i ha aprofitat Internet com un excel·lent aparador per adreçar-se a la ciutadania.Tenir cura del producte i de l’entorn, potenciar una elaboració artesanal i consumir aquells productes de temporada són elements clau per defensar la pagesia, que juga un paper important en l’equilibri territorial, la salut de les persones i l’economia. Aquest ha estat el fil conductor de la majoria d’intervencions del Benvinguts a Pagès virtual.A través de les xarxes socials s’ha explicat com és el dia a dia dels ramaders que pasturen les vaques brunes del Pirineu, s’ha fet difusió del procés d’elaboració del formatge de cabra del Segrià i s’han pogut conèixer, entre d’altres, els detalls de la producció de la taronja i la mandarina de les Terres de l’Ebre.Així, aquest cap de setmana 24 pagesos i pageses, una dotzena de restaurants que treballen amb productes de proximitat i allotjaments rurals han estat els protagonistes a les xarxes socials de Benvinguts a Pagès. El sector s’ha adaptat a les restriccions actuals a conseqüència de la Covid-19 i ha aprofitat les oportunitats que ofereix Internet per donar-se a conèixer.Les entrevistes a travési les càpsules de vídeo penjades ahan tingut 330.000 visualitzacions des de dissabte al matí amb previsió que les activitats continuen sent virals durant els propers dies i les xifres augmentin substancialment. La resposta de la ciutadania ha estat molt positiva i ha seguit amb interès una oferta adaptada al context actual.L’organització treballa en la propera edició presencial el primer cap de setmana de juny de l’any vinent, però alhora, i per atendre les demandes del sector, es planteja una nova edició virtual de Benvinguts a Pagès abans d’acabar l’any.Un dels moments àlgids d’aquest Benvinguts a Pagès virtual ha estat la conversa que s’ha pogut seguir a Instagram entre la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, i el popular cantant Miki Núñez. El diàleg ha girat al voltant de la importància de la pagesia i l’alimentació saludable.La consellera ha explicat que és imprescindible que “tinguem un sector primari, cohesionat i que ho faci des del territori” i ha destacat que Benvinguts a Pagès “és una gran oportunitat per acostar tota aquesta realitat al gran públic”. Núñez ha recordat la seva infància i com el va marcar el fet de tenir un avi pagès i un tiet pescador. “Cada cop valoro més saber d’on són els productes que mengem” i ha encoratjat els joves a un consum responsable amb productes i comerç de proximitat. En el marc de la conversa, també s’ha posat en valor del sector primari que va mantenir la seva activitat i va oferir una gran resposta durant les setmanes de confinament.Una altra de les coses que s'ha pogut fer al llarg de tot el cap de setmana ha estat omplir el rebost amb productes de proximitat, directament dels seus productors. D’aquesta manera, el Benvinguts a Pagès també es converteix en un estímul per a la digitalització de les explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres del país, que fan un pas endavant per vendre els seus productes a través d’Internet.Els pagesos i pageses inscrits a Benvinguts a Pagès disposen de l’acreditació de venda de proximitat emesa pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.Tot i que l’edició d’enguany és virtual, es mantenen a disposició del públic les rutes de cap de setmana o d’una jornada arreu del país amb els productors i productores de fil conductor per fer de manera individual quan es desitgi. Els itineraris Costa Brava, Paisatges Barcelona, Costa Barcelona, Costa Daurada, Terres de l’Ebre, Terres de Lleida i Pirineus ofereixen durant tot l’any recorreguts que uneixen gastronomia, territori, paisatge, història i patrimoni. A través de la pàgina web benvingutsapages.cat es poden consultar els detalls de les rutes.Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, en una actuació coordinada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, i del Departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència Catalana de Turisme. Col·laboren al projecte la Fundació Alícia, els Consells Comarcals, Consorcis i Oficines de Turisme i altres entitats i associacions que treballen per la revalorització i la promoció del sector.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor