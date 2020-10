VÍDEO Com es calcula a quantes persones pot arribar a contagiar un positiu per Covid?

El director de la Unitat de Seguiment de la Covid-19, Jacobo Mendioroz, explica que l'R0 fa referència al nombre reproductiu bàsic. Quan hi ha una pandèmia aquest valor treballa sobre el nombre de persones que un malalt pot infectar. És a dir, quants individus pot contagiar un positiu de Covid de mitjana. Segons el valor que tingui la R el nombre serà major o menor.Si R0 té un valor d'1, vol dir que, de mitjana, una persona amb Covid-19 n'infectarà a una altra, si el valor és de 3, una sola malalta n'infectarà tres de sanes i si és inferior a 1, infectarà a menys d'una persona, i per tant és més baixa la probabilitat de contagi.D'aquesta manera l'R0 és un indicador molt útil per mesurar la velocitat amb la qual es propaga el coronavirus entre la població, d'aquí que molts de cops s'hi faci referència com a la velocitat de contagi.Què fa baixar o augmentar l'R0? Segons Mendioroz, depèn de com s'actuï a tres camps: el primer, la vacunació de la població susceptible davant la malaltia; el segon, la protecció i prevenció davant la infecció; i el tercer, que és la recuperació de la població malalta mitjançant tractament. Per això la importància de portar la mascareta, rentar-se les mans i mantenir la distància física. Com més s'actua sobre aquests tres camps, més baixa l'R0 i disminueix la velocitat del contagi.