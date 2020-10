Veïns i treballadors pressionen pel trasllat del CAP Gòtic a l'annex de Correus propietat de l'Estat

📢 ACTUALITZACIÓ SOBRE L'EMPLAÇAMENT DEFINITIU DEL NOU CAP GÒTIC 🏥



(1/3) Després de reunir-nos amb l'Ajuntament i de presentar-nos els estudis tècnics, des de @CAPGoticNouJa manifestem que l'espai idoni per ubicar-hi el nou CAP és l'annex a Correus (c/d'Àngel Baixeras, 5). pic.twitter.com/tTtG1B7FBX — CAP Gòtic Nou Ja! (@CAPGoticNouJa) October 5, 2020

La Plataforma CAP Gòtic Nou Ja! -integrada per treballadors i veïns d'aquest ambulatori de Barcelona- reclamen a l'Ajuntament i al Departament de Salut que facin front comú per aconseguir el trasllat del centre a l'edifici annex de Correus. Segons informa la plataforma en un comunicat, les conclusions dels estudis de la Generalitat i l'Institut Català de la Salut sobre el possible nou emplaçament del CAP assenyalen aquest edifici del carrer Àngel Baixeras com a millor opció.L'edifici és propietat de l'estat espanyol. Des de la plataforma insten consistori i Govern a "posicionar-se clarament a favor" del nou espai com a opció més "ràpida i idònia" per a la construcció del nou CAP Gòtic. El trasllat s'hauria de materialitzar amb una cessió de l'Estat al Departament de Salut.Caldrà veure com responen les administracions i també veure si la plataforma compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. El govern municipal ja havia donat el vistiplau perquè l'Estat negocié samb el clúster d'startups Barcelona Tech City, una ampliació de la seva seu a l'edifici annex a Correus.Des del 2008 el CAP Gòtic està pendent de traslladar-se a un nou emplaçament que acabi amb les deficiències estructurals que té l'edifici actual, al passatge de la Pau. Generalitat i Ajuntament de Barcelona així ho van segellar en un acord per millorar la qualitat de la xarxa sanitària a la ciutat. Dotze anys després, però, l'ambulatori continua al mateix lloc i l'epidèmia del coronavirus ha comportat més dificultats per a usuaris i treballadors.La falta d'espai al CAP limita la quantitat de consultes que pot haver-hi i també que no es puguin oferir alguns serveis de salut en un ambulatori que 15.000 veïns tenen com a CAP de referència.Per solucionar aquests problemes, hi havia propostes alternatives per al trasllat. Una d'elles era l'antiga Foneria de Canons de la Rambla, on finalment el Govern va prioritzar la instal·lació d'un nou equipament cultural que encara no s'ha detallat . La plataforma també havia posat sobre la taula que el nou emplaçament del CAP fons la comissaria de la policia nacional espanyola a la Via Laietana . Des de l'Ajuntament, també s'havia plantejat la possibilitat d'un trasllat a la Capella del Sant Esperit Mentre el trasllat del CAP no es concreta, el centre disposarà de mòduls prefabricats instal·lats a la plaça Joaquim Xirau per atendre els pacients.

