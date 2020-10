L'Audiència d'Osca confirma la sentència que ordena el trasllat de les pintures de Sixena

L'Audiència d'Osca ha confirmat al sentència que ordena el trasllat de les pintures murals del Monestir de Vilanova de Sixena que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). D'aquesta manera, s'han desestimat els recursos d'apel·lació que van interposar el Govern i el mateix MNAC a la sentència del 4 de juliol de 2016 emesa pel jutjat d'Instrucció número 2 d'Osca.La jutgessa va justificar la seva decisió posant en dubte l'existència del contracte entre les monges propietàries del monestir i el MNAC per cedir indefinidament els frescos exposats al museu, i ara la interlocutòria emesa per l'Audiència divendres passat ratifica novament aquest punt. Això no obstant, encara queda recorregut perquè les parts puguin recurs de cassació.Les obres de Sixena van sortir del Museu de Lleida l'11 de desembre del 2017 després que el govern espanyol apliqués l'article 155, que va retirar les competències al Departament de Cultura, que s'oposava a l'entrega de les peces. El Suprem revisarà la sentència en última instància.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor