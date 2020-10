Col·lapse per renovar els certificats digitals a l'Agència Tributària

L'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals alerta que s'estan causant "múltiples problemàtiques" entre les empreses per la dificultat de renovar els certificats digitals pel col·lapse a l'Agència Tributària. Segons expliquen en un comunicat els assessors, l'Agència Tributària està en una situació de "paràlisi de l'activitat presencial o, en els millors dels casos, llargues demores en la demanda de cites", cosa que dificulta la gestió de molts tràmits com el dels certificats digitals. La renovació d'aquests certificats s'ha de fer presencialment i en molts casos no es pot. Això provocar que les empreses no rebin notificacions de l'administració i no atenguin sol·licituds tributàries, cosa que pot derivar en sancions.Així mateix, el fet de no poder demanar un certificat digital "pot suposar un greu entrebanc en la creació de noves empreses", alerten des de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals.Els assessors remarquen que la situació de col·lapse és "especialment greu" en el context econòmic actual, quan el món empresarial passa per "moments molt delicats". "L'empresa hauria de trobar l'acompanyament per part de l'administració i no precisament entrebancs en temes burocràtics", afirmen.La problemàtica afecta les persones físiques, jurídiques i a entitats sense personalitat jurídica que tinguessin el certificat caducat amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, o que estan a punt de caducar. També afecta els que necessiten tramitar un nou certificat perquè abans no en tenien.Per als autònoms i les societats aquest certificat digital és imprescindible, ja que des de l'any passat, l'Agència Tributària obliga a presentar documents de forma telemàtica i enviar les seves notificacions a través d'aquesta via."Ens consta que l'administració està treballant per solucionar aquesta situació i està posant certes facilitats en cas de certificats digitals caducats. No obstant això, no s'estan posant prou recursos ni s'està fent amb la celeritat que caldria", avisa l'associació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor