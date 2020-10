VÍDEO Una platja de València es desperta amb 53.000 banderes d'Espanya

La platja, plena de banderes Foto: Europa Press

La platja de la Patacona d'Alboraia, a l’Horta del País Valencià, s'ha despertat aquest diumenge amb unes 53.000 banderes d'Espanya clavades al terra en "homenatge als 53.000 morts per la pandèmia" del coronavirus. La iniciativa ha rebut múltiples adhesions de Vox, PP i Cs.Les banderes han estat col·locades de matinada per voluntaris de l 'Asssociació Nacional de Víctimes i Afetats per coronavirus (ANVAC) i, segons ha informat el col·lectiu en un comunicat, han estat a la platja fins a les 7 de la tarda d'aquest diumenge. Per altra part, a les 12 del migdia s’ha fet un minut de silenci "en memòria dels morts"."Amb la llum de la sortida del sol honrem avui a València la memòria de les nostres víctimes. Seguirem lluitant contra l'oblit. Dignitat i justícia", ha manifestat l'associació.La col·locació de les banderes no estava autoritzada, segons han informat fonts de la Delegació del Govern al País Valencià. Per això, la Policial Local ha obert un expedient per determinar com s'ha desenvolupat aquesta acció.En funció de l'expedient, es decidiran les possibles sancions als organitzadors.

