Sàmper: «Els Mossos no són enemics»

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha afirmat que no s'ha de veure els Mososs d'Esquadra com a "enemics" en un desnonament i ha insistit que "estan fent cas a una ordre judicial". En declaracions a SER Catalunya , ha insistit que no li agraden les imatges de policia en desnonaments contra gent vulnerable però ha afirmat que actuen per "mandat judicial" i quan "han fracassat tots els estadis previs".En aquest sentit, ha assegurat que existeix una moratòria que estableix que no s'haurien de fer desnonaments fins al 31 de gener per a gent vulnerable sense alternativa residencial i ha lamentat que "ha fallat el circuit previ". "No entenc perquè s'estan fent llançaments, perquè hi ha cobertura legal perquè no es produïssin", ha manifestat.Sàmper ha afirmat que com a conseller vol "donar la volta" a la percepció "errònia" que es te sobre els Mossos i ha insistit que és "policia judicial". "Tot allò que fan, agradi o no, obeeix a una ordre judicial", ha afirmat.Ha apuntat que en els darrers tres anys la justícia espanyola ha fet resolucions judicials "injustes" i que és cert que hi ha el poder judicial genera "desconfiança" en part de la societat. Tot i això, ha reiterat que els Mossos actuen com a policia judicial i que ho fan amb respecte als drets fonamentals. El conseller ha afirmat també que hi ha hagut certs canvis en l'actuació de la policia catalana, previs a la seva arribada.Per últim, ha esperat que la sentència contra el major Josep Lluís Trapero sigui absolutòria i ha afirmat que, tot i que ell ja ha dit que no tenia intenció de tornar al cos, en tornarien a parlar.

