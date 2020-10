L'alcalde de Manlleu reitera que la decisió de plegar ara és ferma, però no descarta tornar-se a presentar

L'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, ha reiterat que la decisió de plegar ara del càrrec és ferma. Després que es fes públic un vídeo en què se'l veia en estat d'embriaguesa , el batlle de la capital del Ter va decidir dimitir el divendres, tot i que la secció local del partit li ha demanat que continuï.En l'entrevista a El món RAC1, Garrido ha destacat que el que pensava divendres no ha canviat: "És el que penso dilluns". Tot i això, ha dit que "hauria de passar quelcom molt fort perquè virés la decisió". Té previst deixar l'alcaldia i també l'acta de regidor, però no descarta tornar-se a presentar a les municipals: "No se sap mai".Ha atribuït la distribució del vídeo, que l'ha portat a dimitir, a un "moviment estratègic maliciós i malintencionat". Ha explicat que hi ha una intencionalitat política, ja que els mitjans que ho van publicar, remarcaven la seva ideologia o pertinença al grup polític: "Un alcalde d'ERC o independentista".Garrido ha remarcat que no vol perjudicar la imatge de la ciutat "per la que he treballat" i que plega "per dignitat": "Les imatges són dures i també m'avergonyeixen a mi". En tot cas, ha contextualitzat els fets: va marxar de vacances quan pràcticament no hi havia casos de coronavirus a Manlleu i havia jugat durant tres hores a bàsquet en un sol de justícia i la reacció de l'alcohol (tres copes) se li va posar malament, ha relatat. "Em dolen les imatges perquè no és l'Àlex que conec", ha afirmat.L'alcalde ha explicat que ha parlat amb Marta Rovira, secretària general d'ERC, per ponderar les opcions abans de plegar. "La primera opció era fer-me fort, reconèixer l'error i seguir endavant, sent conscient del linxament de la caverna; l'altra, la segona, era la dimissió, més neta i més fàcil", ha exposat.En l'entrevista també ha destacat que ha quedat parat per l' allau de missatges de suport i de diferents colors polítics . Pel que fa al relleu a l'alcaldia de Manlleu, Garrido ha destacat que hi ha "molts candidats possibles per agafar el relleu". "Tenim un equip fort potent i preparat, ha conclòs.

