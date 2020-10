VÍDEO Així estafen una caixera de supermercat

❗ Són ràpids i molt hàbils en el "canvi de bitllets". Això és un cas real, fixa't com en cap moment l'estafador entrega un bitllet 👇 pic.twitter.com/jRzBnkHlar — Mossos (@mossos) October 4, 2020

“Són ràpids i molt hàbils en el canvi de bitllets. Això és un cas real, fixa't com en cap moment l'estafador entrega un bitllet”. Així alerten els mossos d’un nou tipus d’estafador, especialitzat en caixes de supermercats, en un vídeo del tot contundent:L’estafador té una xerrameca continuada amb la caixera. Quan li demana quan costa el que ha comprat, la noia li contesta que són 6 euros amb 27 cèntims. L’home fa com si li donés un bitllet de 10 euros però llavors la distreu donant-li un euro amb 27 cèntims per fer el canvi rodó, i es torna a posar el bitllet a la butxaca. Tot seguit, la caixera li torna els cinc bitllets preceptius de canvi, sense adonar-se que no ha rebut els 10 euros (l’estafador la torna a distreure demanant-li el preu dels advocats).Estafa consumada, per un total de 10 euros. Els cinc euros dels productes que ha comprat que no ha pagat i el canvi de cinc euros que li ha donat la caixera.

