Felip VI i Sánchez seran junts divendres a Barcelona

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el rei Felip VI es veuran el proper divendres a Barcelona, on participaran a l’acte d’entrega de premis de la nova edició de la Barcelona New Economic Week (BNEW) , que serà presidit pel monarca i que es farà a l’Estació de França. Així ho ha avançat el Consorci de la Zona Frana al programa La Hora de la 1 de TV3.Aquesta fira se celebra del 6 al 9 d’octubre a Barcelona. Es tracta d’un esdeveniment físic i digital que uneix sectors de logística, comerç electrònic,immobiliària, indústria digital i zones ecònomiques. Tots comparteixen un denominador comú: la nova economia.D'altra banda, Sánchez i el Rei també visitaran junts la start-up 3-D Factory Incubator, que compleix el seu primer any a la Zona Franca de Barcelona. La visita es produeix després que el monarca no assistís a l'entrega de despatxos de jutges a Barcelona fa uns dies.

