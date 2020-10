​VÍDEO Trump surt de l'hospital per saludar els seus seguidors

🇺🇸 USA | Estados Unidos | EE.UU.



Trump pasa junto a la prensa y sus seguidores frente al hospital Walter Reed.



Mañana recibirá el alta, Trump está al 100% ✔️ pic.twitter.com/gOgOCDNDWM — 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚𝐬 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬 (@Finanzas_Times) October 4, 2020

El president dels Estats Units, ingressat per coronavirus, ha sortit de l’hospital uns minuts per donar un volt amb el cotxe i saludar per sorpresa els seus seguidors que s’havien concentrat als voltants del centre. El mandatari anava amb mascareta i no ha sortit mai del cotxe, on les finestres sempre han estat tancades. Dos agents del servei secret, també amb mascaretes, han dirigit la breu sortida de l’hospital.Trump porta ingressat a l’hospital des del passat divendres, quan ell i Melania Trump van donar positiu de Covid-19. El president va anunciar la seva sortida a les 5 de la tarda, hora local, a través del Twitter: “Anem a fer una petita visita sorpresa a alguns dels patriotes que estan al carrer, que hi porten molt temps, amb banderes de Trump i que estimen el nostre país”.Després, Trump ho ha valorat d’una manera molt positiva: “Ha estat un viatge interessant, he après molt sobre la Covid. Ho he après anat a la vertadera escola. Aquesta és l’escola de llegir el llibre. Ho he après i entès i us ho explicaré”.El president ha mostrat sempre un to positiu i sembla que el seu estat de salut millora, després que s’haguessin disparat les alarmes en uns declaracions contradictòries del seu equip metge i d’assessors. Segons l’últim comunicat metge, Trump es troba més bé, tot i que ha registrat una segona caiguda dels seus nivells d’oxigen.

