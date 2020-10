ERC de Manlleu demana a l'alcalde que no dimiteixi

"Respectem una decisió complicada presa davant una situació molt dura, però creiem que no és proporcional a un incident que en cap cas és il·lícit o il·legal i, per tant, demanem que reconsideri la decisió". Així s'expressa ERC de Manlleu en un comunicat difós aquest diumenge per transmetre el seu suport a Àlex Garrido, alcalde de la ciutat osonenca, que va decidir dimitir després que es fessin públiques unes imatges seves begut La formació republicana, doncs, demana a Garrido que no dimiteixi i lamenta "profundament" que s'estigui "utilitzant" la polèmica, un assumpte que considera privat, com a "eina d'atac i escarni".En el mateix escrit, ERC defineix Garrido com una "persona compromesa amb una trajectòria política impecable, que ha dedicat tota la seva vida a la ciutat".Els fets en qüestió es van produir fa diverses setmanes al local Canalla de Port d'Aro. Garrido, visiblement begut, va haver de ser acompanyat fora de la discoteca per diversos membres de seguretat, ja que ell mateix no es podia aixecar ni reaccionar.Garrido va aconseguir l'alcaldia el juny de 2015 i va revalidar-la el 2019. Anteriorment havia estat regidor en l'etapa de 2011-2015, i del 2013 al 2015 va ser primer tinent d'alcaldia. També ha estat conseller comarcal i ha presidit el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor