Troben mort José Rodríguez, conegut com el «violador de la Vall d'Hebron»

José Rodríguez, conegut com el violador de la Vall d'Hebron, ha aparegut mort aquest diumenge a la tarda a Barcelona. Segons ha avançat SER Catalunya, el seu cos ha estat localitzat en una zona boscosa de Nous Barris. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació per esclarir els fets. La principal línia de treball de la policia catalana és que Rodríguez ha caigut accidentalment.Rodríguez va ser acusat de més de 40 violacions entre el 1990 i el 1991. El jutge només en va declarar provades 17 i, després de complir 20 anys entre reixes, va sortir en llibertat el 13 de juliol del 2012. Inicialment va ser condemnat a 344 anys i cinc mesos per les violacions provades, diversos intents d'agressió sexual, robatori amb intimidació, segrests i amenaces. Les penes es van anar acumulant, establint-se finalment en el límit màxim de complint efectiu de 20 anys de presó.

