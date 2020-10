Més de 460 persones enxampades incomplint les mesures contra la Covid a Barcelona en una nit

Apel·lem a la responsabilitat per tal de complir les mesures establertes per la #Covid19 en matèria de salut pública. Aquesta passada nit hem desallotjat 469 persones per aglomeracions en carrers/places i s'han fet 42 denúncies per consum d'alcohol a la via pública i de civisme. pic.twitter.com/b70nFyRsRY — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) October 4, 2020

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha enxampat un total de 469 persones en aglomeracions en carrers i places de Barcelona durant la nit d'aquest dissabte, tot i les restriccions pel coronavirus.Després de cursar 42 denúncies en una nit, el cos municipal ha apel·lat "a la responsabilitat per complir les mesures establertes per la Covid-19 en matèria de salut pública" en un tuit aquest diumenge.En una de les actuacions, els agents han desallotjat unes 200 persones que estaven concentrades a la plaça dels Àngels de barri del Raval. Durant l'actuació algunes han estat identificades i s'han posat sancions per incomplir amb les mesures contra la Covid (4 per no portar mascareta i 5 per reunir-se en grups de més de sis persones) i per consumir alcohol a la via pública (un total d'11).

