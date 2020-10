El coronavirus reapareix a l'única gran ciutat on es creia assolida la immunitat de grup

La capital de l'estat de l'Amazones, Manaus, es feia famosa fa uns dies quan s'especulava sobre la possibilitat que fos el primer lloc del planeta a assolir la immunitat de grup contra el coronavirus. Un estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Sao Paulo havia detectat que el 66% de la població de la ciutat brasilera ja havia passat el virus i tenia anticossos. Malgrat això, poc després diversos mitjans, entre ells l'agència Reuters , han anunciat un repunt de casos.L'informe publicat a MedRxiv assenyalava que la capital va viure el pic de la corba a mitjans de maig, quan al voltant del 46% dels seus habitants ja s'havia infectat. Al juny, la xifra va augmentar fins al 65% i en els dos mesos següents es va mantenir al voltant del 66%, fet que deixa entreveure que la ciutat podia haver arribat a la immunitat de grup contra la Covid-19.Ester Sabino, professora de la USP i coordinadora de la investigació, assegurava que els resultats indiquen "una seroprevalença molt més gran que l'estimada en estudis previs". Tanmateix, els científics avisaven també que els anticossos detectats cauen "ràpidament" i "pocs mesos després del contagi", segons Lewis Buss, autor de l'estudi.Ara, segons expliquen diversos rotatius, la mateixa Sabino es nega a fer declaracions sobre els nous contagis perquè l'estudi està a l'espera de la revisió prèvia a la publicació. Les autoritats de Manaus avisen que molts de ciutadans no estan prenent les mesures de seguretat necessàries i podrien veure's abocats a una segona onada.La pregunta que queda a l'aire és que està fallant a Manaus: s'havia assolit la immunitat de grup realment? O era massa d'hora per anunciar-la? La viròloga i immunòloga de la Universitat Complutense de Madrid Esperanza Gómez Lucía, explica a elDiario.es que creu que directament no s'havia aconseguit tal immunitat. A més que recorda que "encara no hi ha suficients dades per a saber si els anticossos són protectors o no".

