Baralla entre Amaia Montero i Leire Martínez per uns discos de La Oreja de Van Gogh

Como diría un gran amigo mío “nada es lo que parece...quizá “Amaia estaba muy cansada de todo eso hasta el punto de perder la ilusión por una de las cosas más ama “la música”

Siempre lo he dicho prefiero morir de pie que vivir de rodillas. #siemprelibre — Amaia Montero (@AmaiaMontero) October 3, 2020

Jamás firmaría un disco que no me correspondiera...por pura honestidad y respeto. — Amaia Montero (@AmaiaMontero) September 24, 2020

Y luego también las hay absolutamente carentes de personalidad ,sumisas que se dedican a cumplir ordenes bajo el lema del #easyLife que para mí eso no es vivir es respirar y que horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido y encima ir de todo lo contrario...tremendo!!! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) October 3, 2020

Me marcho y me despido del pajarito azul...si a alguien le interesa algo sobre mí estaré en Instagram (@amaiamonterooficial) los que me queréis sabéis que cualquier persona con sentido común haría lo mismo ...así que estoy segura de que me entendéis!simplemente — Amaia Montero (@AmaiaMontero) October 4, 2020

Polèmica entre les dues cantants de La Oreja de Van Gogh. L'antiga veu del grup basc, Amaia Montero, s'ha desfogat a través del seu compte de Twitter sobre una qüestió que duu "gairebé 13 anys esquivant", com recull la revista Woman La sortida de la cantant de La Oreja de Van Gogh fa anys que porta cua, i és que mai ha quedat del tot clar quins van ser els autèntics motius que la van dur a abandonar el projecte.Ella mateixa ho va començar a abordar a Twitter: "Res és el que sembla", però potser "estava molt cansada de tot això fins al punt de perdre la il·lusió per una de les coses que més estimo: la música", escriu Montero.Fa uns dies, un fan de La Oreja de Van Gogh va compartir a través de la mateixa xarxa social un vídeo on mostrava la seva col·lecció de discos del grup, signats per tots els components del grup actuals, és a dir, amb la firma de Leire Martínez, que va substituir Montero l'any 2007. En veure-ho, Amaia Montero va respondre al tuit dient que ella "mai signaria un disc que no em correspongués... per pura honestedat i respecte".En altres respostes a diversos usuaris, Montero afirmava que mai "renegaria de les seves pròpies obres", després que un fan li digués que es pensava que no li hauria fet gràcia que li demanessin firmar-los, atesa la seva marxa del grup per motius mai aclarits però que apunten a una - molt - mala relació de la cantant amb el guitarrista Pablo Benegas.La polèmica, que podria haver-se quedat aquí, es va revifar amb una publicació de l'actual cantant de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, a Instagram:"No vales más que yo", deia Martínez en la seva publicació, i també feia servir l'etiqueta #easylife, la mateixa que Montero va fer servir ahir al vespre per respondre la seva substituta, acusant-la de "carent de personalitat" i de "submisa".Abans, en una altra piulada, Montero expressava el seu desig que el temps acabés "posant a cadascú al seu lloc" i que es fes "justícia".Poques hores després de fer aquestes piulades, i davant l'allau de respostes dels usuaris - fans però també detractors -, la cantant ha decidit abandonar "la xarxa de l'ocellet blau", advertint que el que ha explicat sobre la "pregunta del milió" (el per què de la seva marxa del grup) "ni tan sols podria ser el pròleg".

