Concentració d'unes 200 persones en ple centre de Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha interposat aquesta passada nit i matinada una vintena de denúncies per evitar els botellots i fer complir l'ordenança municipal de civisme, a més de les mesures de seguretat contra la Covid-19.En el marc de l'operatiu, la Guàrdia Urbana han desallotjat unes 200 persones que es concentraven a la plaça dels Àngels, davant l'esplanada del MACBA, en ple centre de Barcelona, un punt habitual de reunió d'amics i jovent.Algunes de les persones a la plaça han estat identificades i s'han posat un total de 20 denúncies: 11 per consum d'alcohol a la via pública, quatre per no portar mascareta i cinc per reunir-se en grups de més de sis persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor