L'actor porno Nacho Vidal, detingut per conducció temerària a València

L'actor porno Nacho Vidal ha estat detingut aquest dissabte a la tarda a València, quan conduïa de manera temerària per l'avinguda Ausiàs March, segons ha informat El Periódico Agents de la policia espanyola el van aturar pels volts de les sis de la tarda després de veure com el cotxe anava fent batzegades, i en comprovar la seva documentació van veure que tenia tots els punts del carnet de conduir retirats. A més, Vidal mostrava un estat molt alterat, arribant a agredir els policies en el moment de l'arrest, per la qual cosa també se li imputa un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.El grup d'Atestats de la Policia Local es va fer càrrec de l'infractor i el va sotmetre a les proves d'alcoholèmia i consum de drogues, que van donar negatives. Després se li van fer noves proves més completes, per tal de determinar les circumstàncies per les quals conduïa en aquestes condicions.Nacho Vidal ja va ser detingut el passat mes de juny per la seva presumpta implicació en la mort del fotògraf José Luis Abad després del ritual del verí del gripau.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor