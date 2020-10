Calvo critica que s'utilitzi «el joc de la política» en llocs com Madrid on la pandèmia «s'acarnissa»

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha afirmat aquest diumenge que la millor política és la del "compromís, la raó i el compliment". "Per això no entenem els qui davant de la pandèmia utilitzen el joc de la política, particularment en llocs on la pandèmia s'acarnissa com és Madrid", ha indicat. Segons Calvo, resulta molt difícil l'ajuda quan en una mateixa frase algú diu "vine" i "marxa" però l'obligació principal del govern espanyol és "salvar vides i protegir la salut"."Sense salut no hi haurà economia ni futur per aixecar el nostre país", ha advertit. Calvo ha defensat "l'equilibri, la mesura, la prudència i la valentia" del govern espanyol malgrat "les dificultats" amb altres administracions."Tenim la mà estesa, coordinació permanent, els criteris que la ciència i els tècnics ens dicten per parar aquest virus", ha reblat enmig de la polèmica amb el govern d'Ayuso per les restriccions a Madrid. Segons ella, aquest és "l'únic" objectiu de l'executiu de Pedro Sánchez.Calvo ha fet aquestes declaracions després de dipositar unes flors al costat del bust de Clara Campoamor a Madrid.

