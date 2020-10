Alliberen nou dones explotades sexualment en tres prostíbuls d'Alacant

La Policia Nacional ha detingut nou persones que presumptament controlaven tres prostíbuls d'Alacant, i han alliberat nou dones que eren obligades a exercir la prostitució als locals.Segons sembla, les nou joves vivien confinades en una habitació del mateix local on eren explotades sexualment, i havien d'estar disponibles les 24 hores del dia per prostituir-se, en jornades maratonianes i en dures condicions, arribant a posar en risc la seva vida, ja que les obligaven a treballar encara que estiguessin malaltes.L'operació policial es va iniciar en ple estat d'alarma, quan els agents de la policia espanyola van detectar que hi havia un local amb llicència d'hotel que estava obert. En aquest establiment es van localitzar quatre dones, i els investigadors van sospitar que podien ser víctimes de tràfic de persones, amb la qual cosa van fer les primeres gestions i van confirmar-ho.Les diverses víctimes, de nacionalitat colombiana i veneçolana, ja han estat alliberades, i l'organització, que també es dedicava al tràfic de drogues, ha estat desarticulada.Diverses de les víctimes s'han acollit a la condició de testimonis protegits, i en les seves declaracions explicaven que havien estat captades dels seus països d'origen amb la promesa d'un lloc de feina a Espanya que els permetria millorar les seves condicions de vida, ja que totes elles tenien fills a càrrec i estaven sense feina i sense perspectiva d'aconseguir-ne.La mateixa organització facilitava els bitllets d'anada i tornada, la documentació i els diners necessaris per acreditar els mitjans de subsistència i poder passar els controls sense problemes. En arribar, els retiraven la documentació i els diners, amb la qual cosa quedaven endeutades amb el grup, i l'havien de pagar exercint la prostitució.Dels diners que rebien exercint la prostitució en dures condicions, el 50% era pel local i l'altre 50%, per pagar el deute. El sobrant, després de restar les despeses, era el que rebien elles, una quantitat "minsa", segons explica la Policia.A més de les dures condicions de treball, amb jornades "maratonianes" i disponibilitat les 24 hores del dia, no els permetien sortir del pis i només podien anar a comprar durant dues hores un dia a la setmana, i sempre acompanyades.També se'ls negava l'assistència mèdica encara que estiguessin malaltes, i eren sotmeses a un control ferri: els captors els advertien que eren gravades en tot moment, i les amenaçaven de fer-los mal a elles o les seves famílies als seus països d'origen si no estaven d'acord amb la quantitat de diners que havien de pagar. A més, les utilitzaven per vendre droga als clients.El grup que es dedicava a explotar sexualment aquestes dones, segons les investigacions, estava altament especialitzat, i entre els deu membres hi havia un repartiment de tasques molt escrupolós; una especialització delictiva màxima en el delicte de tràfic d'éssers humans.En l'operatiu que va registrar quatre domicilis utilitzats per a l'exercici de la prostitució es va trobar documentació amb quadrants i anotacions dels serveis sexuals, diners, estupefaents, rellotges d'alta gamma, una pistola simulada i una placa identificativa policial.El dispositiu policial va detenir deu persones, d'entre 24 i 41 anys, acusades dels delictes de pertinença a organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, afavoriment de la immigració clandestina i altres delictes, com el tràfic de drogues.

