Puigdemont critica els qui «reculen» i «perden la paciència» en el camí cap a la independència

Carles Puigdemont obre la porta del seu nou partit als independentistes que no tenen "por a guanyar". L'expresident ha protagonitzat aquest diumenge al matí l'acte final del congrés fundacional de Junts amb un discurs farcit de missatges adreçats als adversaris a les eleccions del 14 de febrer, que la formació aspira a convertir en un plebiscit per apel·lar de nou a la mediació d'Europa "El millor govern no l'obtindrem mai per més obedients i bon minyons que siguem en el marc autonòmic", ha asseverat des de Bèlgica l'expresident de la Generalitat, que ha criticat els qui "reculen" i "perden la paciència" pel camí cap a la independència. "Es pot fer si vols córrer més de pressa que el temps, o la pots perdre a mig camí si veus que era més dur del que pensaves, i recules o et plantes", ha afirmat.La crítica ha arribat minuts després que la portaveu del partit, Elsa Artadi, lamentés que en el diàleg amb l'Estat "no val només fer-se una foto perquè hi hagi un president del govern espanyol que necessita ser investit", en referència als vots d'ERC que van facilitar la investidura de Pedro Sánchez.La "fidelitat" de Junts amb l'1-O ha marcat la intervenció de Puigdemont, qui ha assegurat que el partit "no vol donar lliçons" a la resta de formacions independentistes però ha JxCat reivindicat com qui destina "els esforços que calen" i té "la convicció i l'esperança d'arribar al final del camí". Un itinerari que per a Puigdemont passa perquè l'independentisme superi el llindar del 50% dels vots per així plantejar-se un "gran salt".En sintonia amb el president inhabilitat, Quim Torra; Puigdemont ha destacat les limitacions del marc autonòmic per a l'independentisme. "Per més obedients i bon minyons que siguem, i per més que anem al màxim de tot al sostre tan baixet, no podran oferir als catalans el millor Govern que es necessita, que és el de la República", ha proclamat.Amb el discurs de Puigdemont, Junts ha tancat el seu congrés fundacional, en què les bases han aprovat la ponència política i organitzativa del nou partit. A la ponència política es planteja que si els partits independentistes superen el 50% dels vots el 14-F, demanin la mediació europea per forçar un referèndum Pel que fa a la ponència organitzativa, el partit manté l'aval a la doble militància "fins que hi hagi una eventual confrontació electoral" i encarrega a l'executiva elaborar el reglament de les eleccions primàries amb què s'hauria de triar el candidat a les eleccions del febrer.

