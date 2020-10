Cau un grup criminal especialitzat en tràfic de cocaïna al Vallès Oriental

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal especialitzat en el tràfic de cocaïna al Vallès Oriental, detenint cinc membres que en formaven part i que ja han ingressat a presó per un delicte contra la salut pública i pertinença a grup criminal.El dispositiu format per agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i el Grup Especial d'Intervenció (GEI) va fer quatre entrades i registres: dos a Granollers, un a Les Franqueses del Vallès i un a La Roca del Vallès, i va detenir les cinc persones el passat 30 de setembre. En aquests escorcolls van localitzar 200 grams de cocaïna amb un valor de 10.800 euros al mercat negre, a més de balances de precisió, estris per preparar la dosi i més de 20.000 euros en efectiu.La Unitat d'Investigació de Granollers va iniciar una investigació a l'abril després de detectar un punt de venda de cocaïna molt freqüentat a Granollers. Els compradors contactaven telefònicament amb els venedors i s'acostaven al domicili a una hora pactada, on ja els esperaven per fer l'intercanvi ràpidament.Segons han informat els Mossos, el grup prenia moltes mesures per no ser descoberts: vigilaven l'entorn per detectar possibles seguiments per part de la policia, canviaven sovint de vehicle - fins a cinc cops en un mes - i, qui preparava la cocaïna per vendre sempre era una persona diferent de qui la venia. A més, repartien la droga en diversos domicilis per tal d'evitar que, en cas de registre, la localitzessin tota. Davant la sospita de ser investigats, canviaven els rols dins de l'organització i fins i tot els punts de venda.Els detinguts van passar el divendres 2 d’octubre a disposició del Jutjat de guàrdia de Granollers, que va ordenar l'ingrés a presó de tot el grup.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor