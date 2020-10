El ministre de Justícia veu «molt just» que la decisió sobre els indults dels presos estigui abans de les eleccions

El ministre de Justícia espanyol, Juan Carlos Campo, veu "molt just" que la decisió sobre els indults als presos independentistes sigui pública abans de les eleccions catalanes del 14 de febrer. En una entrevista a La Vanguardia , Campo diu que dilluns es va enviar tota la documentació al Suprem, que haurà de fer el seu informe, i que quan l'expedient torni al ministeri es farà una proposta "denegatòria o positiva al consell de ministres, que tindrà l'última paraula"."Queda un espai temporal d'entre sis i vuit mesos fins que es prengui una decisió, és la mitjana de temps en els expedients", afirma el ministre. Campo diu que va anunciar la tramitació dels indults al Congrés perquè "tenen transcendència pública" i era "el més oportú".Juan Carlos Campo explica que l'absència del rei Felip VI a Barcelona per l'entrega dels despatxos dels jutges va ser una decisió "encertada" i "parlada" entre l'executiu espanyol i la Casa Reial."El que calia protegir era la convivència a Catalunya, era un moment de gran sensibilitat, ja ho he dit", afirma el ministre, que afegeix que "es va voler evitar que la presència del Rei pogués ser mal entesa".El ministre de Justícia critica l'actitud de l'oposició espanyola en aquesta qüestió i diu que el monarca "no pot ser utilitzat com a airet en la lluita política". Campo afirma que el suport de l'executiu espanyol a la monarquia "no està en qüestió", tot i que admet no compartir alguns pronunciaments dels seus companys de govern de Podem. En tot cas, diu que s'emmarquen dins de la "llibertat d'expressió".Pel que fa a la renovació del Consell General del Poder Judicial, Campo confirma la intenció de l'executiu de promoure una reforma legal per evitar bloquejos com el provocat pel PP. Amb tot, nega que sigui per excloure als populars."El govern no fa reformes normatives per excloure ningú, sinó per millorar l'ordenament jurídic. El que sí que és cert és que estem estudiant la conveniència de reformar la llei orgànica del poder judicial per trobar fórmules que permetin assegurar el funcionament de les institucions d'acord amb el mandat constitucional", precisa."M'agrada pensar que podem tenir un sistema i unes institucions que funcionin fins i tot quan els seus operadors puguin comportar-se de manera irresponsable, com passa amb el bloqueig del PP a la renovació del CGPJ", afirma el ministre de Justícia.

