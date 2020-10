Escriure a mà millora la memòria i l'aprenentatge, segons un estudi

Un estudi elaborat per investigadors de la Universitat Noruega de Ciència i Tecnologia, i publicat a la revista Frontiers in Psychology, ha evidenciat, després d'analitzar l'activitat cerebral en dotze adults joves i dotze nens, que escriure a mà aconsegueix millorar l'aprenentatge i la memòria.Els experts van posar una caputxa amb més de 250 elèctrodes connectats al cap dels participants, i els van examinar durant 45 minuts, aconseguint 500 punts de dades per segon.Els resultats van mostrar que el cervell dels adults joves i els nens és molt més actiu quan escriuen a mà que quan escriuen en un teclat: "Escriure a mà crea molta més activitat en les parts sensoriomotores del cervell. Molts sentits s'activen pressionant el llapis sobre el paper, veient les lletres que escrius i sentint el so que fas mentre escrius. Aquestes experiències sensorials creen contacte entre diverses parts del cervell i fa que s'aprengui i es memoritzi millor", expliquen els investigadors.Tot i que els experts reconeixen que l'aprenentatge digital aporta molts beneficis, han instat a fomentar l'escriptura a mà dels nens i els adolescents: "Amb el desenvolupament dels últims anys, correm el risc que una o més generacions perdin la capacitat d'escriure a mà", diuen. "La nostra investigació, i la d'altres, mostren que això seria una conseqüència molt desafortunada de l'augment de l'activitat digital", conclouen.

