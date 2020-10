La CUP adverteix que sense una «agenda de ruptura» no s'avançarà cap a la independència encara que se superi el 50%

La CUP ha advertit que sense una "agenda de ruptura" no es podrà avançar cap a la independència encara que se superi el llindar del 50% dels vots independentistes. "Sense una agenda de ruptura clara, amb un Estat espanyol que no accepta les regles democràtiques, poca cosa farem, tant si som el 80%", ha argumentat la diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez en declaracions a l'ACN. Amb tot, admet que "com més suports, millor, perquè creix l'aval democràtic". D'altra banda, ha descartat que la seva formació pugui assumir responsabilitats al Govern després de les eleccions -com ha apuntat aquesta setmana el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès- si és per fer "gestió de l'autonomia".En aquest sentit, Sànchez ha dit que la CUP no està disposada a "generar aliances que siguin fràgils o que no persegueixin els objectius polítics de l'autodeterminació i la garantia de drets per tothom". Admet, però, que amb el seu programa estan "disposats a assumir les responsabilitats que calguin". La diputada ha reivindicat que tenen la "capacitat programàtica per materialitzar una vida millor per la gent i per avançar en la ruptura". Amb tot, veu complicat que pugui arribar a pactar-se un punt programàtic comú amb la resta de candidatures independentistes.La diputada creu que aquesta agenda de ruptura, amb la conquesta de "sobiranies" i amb el trencament "del poder de les elits", servirà per assolir la independència. "No es tracta que proclamem la independència, sinó que fem una república que es concreti amb una ruptura de tots els poders de l'Ibex i el que representa aquest Estat en conjunt", ha continuat.Defugint del concepte de plebiscitàries que planteja JxCat, i que també va llançar el president inhabilitat, Quim Torra, la CUP advoca per un "plebiscit en la lògica interna independentista". En aquest sentit, Sànchez assenyala que els independentistes podran votar si opten per la "desunió" i "picabaralles" de JxCat i ERC -que creu que han demostrat durant la legislatura amb la conseqüent "frustració" per al moviment independentista- o si escullen "una altra manera de viure i governar", amb les sigles dels cupaires.Sànchez creu que el moviment independentista "ha tocat fons" per culpa de "la gestió de JxCat i ERC" al Govern, i que ha perdut credibilitat. Davant aquesta "deriva", ha apostat per "recuperar el rumb" i tenir iniciativa i "il·lusió". Amb aquesta idea, els anticapitalistes entomen un nou cicle polític i preparen el seu projecte. "Volem trencar amb el mantra que l'independentisme només té dues opcions: O JxCat o ERC", ha argumentat.La CUP ha lamentat que aquest Govern ha treballat "d'esquenes" al "pluralisme de l'independentisme" -també per la resposta a la inhabilitació de Torra- i ha insistit que "s'ha de fer una crida" per aconseguir un pacte per l'autodeterminació i els drets civils polítics i socials amb partits, agents socials i col·lectius.

