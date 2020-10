Trump assegura des de l'hospital que es troba «molt bé»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha difós un vídeo des de l'hospital on està ingressat per coronavirus assegurant que es troba "molt bé" i que tornarà "aviat". Després de la controvèrsia de les últimes hores sobre el seu estat de salut, el magnat ha fet una segona aparició, aquest cop més llarga i amb millor cara, dient que vol seguir amb la campanya electoral.La matinada de dissabte es va conèixer la notícia que Trump estava ingressat a l'hospital militar Walter Reeds, on hi havia anat pel seu propi peu. Poques hores després el president compartia un breu vídeo de 18 segons assegurant que es tractava més d'una mesura preventiva davant la malaltia que no pas perquè estigués greu. Amb 74 anys d'edat, forma part del col·lectiu de risc davant el coronavirus.A hores d'ara els metges estan fent un seguiment molt proper de Trump per detectar qualsevol "indicació de complicacions" i han indicat que no està requerint d'oxigen, però no han aclarit si en algun moment n'ha necessitat. Trump no té febre des de divendres, segons la versió oficial, i està rebent un tractament amb Remdesivir. El seu metge ha afirmat estar "extremadament content amb l'evolució del president" i ha insistit que el seu ingrés a l'hospital és "per precaució".

