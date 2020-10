Un cotxe s'estampa contra la terrassa d'una cafeteria a Manresa i fuig

Un home ha resultat ferit aquest dissabte al vespre després que un turisme s'hagi estampat contra la terrassa de la cafeteria Shabab al carrer Caritat de Manresa, molt a prop del carrer Bilbao, i hagi fet anar per terra totes les persones que hi havia i el mobiliari abans de fugir.Els fets han passat a dos quarts de 9 del vespre quan un turisme s'ha llançat contra la terrassa i l'ha escombrada d'inici a fi sense deixar ni una cadira dreta. A la terrassa de la cafeteria hi havia diverses persones consumint i la majoria d'elles han pogut evitar l'embranzida del vehicle, o han rebut petits cops.Només un home ha resultat ferit de consideració a les cames i està essent atès per sanitaris que s'hi han desplaçat amb una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques. Fins al lloc de l'accident també hi han anat patrulles de la Policia Local de Manresa que ha tallat el trànsit del carrer, i ha començar a fer fotos de la terrassa i preguntes als testimonis.Els veïns han sentit un fort terrabastall i quan han sortit a la finestra han apreciat com el turisme escombrava la terrassa del bar i fugia. El fet que la conductora no hagi rectificat la maniobra un cop ha impactat amb els primers elements de la terrassa del bar i que hagi seguit endavant fins a recórrer-la tota, ha fet pensar inicialment que l'atropellament podia ser intencionat.Al cap de pocs minuts, el turisme ha estat localitzat a la plaça Hospital, molt a prop dels fets, i també la seva conductora. Es tracta d'una dona que ha donat positiu d'alcohol i que ha quedat detinguda per la Policia Local. Segons aquestes fonts l'accident s'ha produït únicament, com a conseqüència del consum d'alcohol.

