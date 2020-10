Planten una guillotina amb un cap de porc i la cara de Felip VI a la plaça Urquinaona

Un grup de manifestants ha col·locat una guillotina a la plaça Urquinaona de Barcelona. Sota la guillotina hi han deixat un cap de porc amb una corona posada i un cartell amb la cara de Felip VI. L'estructura, de color groc, té un cartell enganxat amb una corona tatxada i hi ha escrit també 'Ni oblit, ni perdó'.La convocatòria, feta per sorpresa, s'ha difós a través de diversos canals de Telegram que havien cridat a concentrar-se als voltants de plaça Catalunya per posteriorment dirigir-se a plaça Urquinaona. La protesta coincideix amb l'aniversari del 3 d'octubre de 2017.

