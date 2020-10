Sarunas Jasikevicius y Darius Maskoliunas, primer entrenador y entrenador asistente del@FCBbasket, positivo por Covid-19.



Los afectados se encuentran bien de salud y aislados en su domicilio pic.twitter.com/pXDdCWvjhU — Barça Basket (@FCBbasket) October 3, 2020

L'entrenador del FC Barcelona de bàsquet, Saras Jasikevicius, ha donat positiu per coronavirus, tal com ha informat el club aquest dissabte. També l'entrenador assistent, Darius Maskoliunas, després de les últimes proves PCR a les quals s'han sotmès.El club ha assegurat que tant Jasikevicius i Maskouliunas "es troben bé de salut" i estan complint amb la quarantena, tal com marquen els protocols sanitaris.El tècnic no podrà dirigir l'equip aquest diumenge des del Palau, en la quarta jornada de la Lliga Endesa. Els blaugrana s'enfronten a l’Acunsa Gipuzkoa.

