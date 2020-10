UGT denunciarà Acciona per «mala fe» en trencar unilateralment el contracte amb Nissan i acomiadar 556 treballadors

UGT FICA denunciarà Acciona per "mala fe" a l'hora de trencar unilateralment el contracte que tenia amb Nissan i acomiadar a través d'un ERO als seus 556 treballadors a les plantes de l'automobilística de la Zona Franca i Sant Andreu. Després que ahir l'empresa notifiqués als treballadors el seu acomiadament per la finalització, sense acord, del període de consultes de l'ERO, el sindicat recorda que l'Estatut dels Treballadors en cap cas contempla "la possibilitat d'acomiadaments per la rescissió unilateral de contracte". UGT afirma que Acciona vincula la rescissió a incompliments per part de Nissan "que no s'han pogut demostrar en el procés de negociació". De fet, Nissan allarga la seva presència a Catalunya fins al desembre del 2021.



El contracte que tenia Acciona amb Nissan acabava el març del 2021, però amb l'anunci de la multinacional que seguiria a Barcelona fins a finals de l'any vinent, els treballadors confiaven que els subcontractats podrien acollir-se a les mateixes condicions dels empleats de l'empresa japonesa. Però no ha estat així.

Segons UGT FICA, "Acciona ha aprofitat per emparar-se en la reforma laboral per acomiadar la plantilla que té dins de Nissan amb la indemnització mínima que marca la llei, 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mesos, després d'un mes de negociacions on no ha lliurat la documentació requerida per demostrar les causes".

UGT considera que "Acciona ha deixat clar que en cap cas ha volgut tornar a treballar amb Nissan" i ha "dinamitat tot pont de negociació amb les organitzacions sindicals, aprofitant els elements més lesius de la reforma laboral per acomiadar tota la plantilla".

La situació a Acciona ha provocat, fins i tot, el trencament de la plantilla, que ha quedat dividida entre els que han seguit donant suport al comitè d'empresa amb UGT i un grup que ha demanat l'assessorament del Col·lectiu Ronda.

"Ens sentim desemparats. Una empresa tan gran com Acciona, tants anys treballant dins de Nissan, fent la mateixa feina que els treballadors de Nissan. Els sindicats s'han omplert la boca de dir que parlaven per 25.000 famílies. Al final ha resultat que no, que defensaven 2.500 famílies", va lamentar divendres José Luis Adamuz, un dels treballadors que es manifestava ahir a Treball.

Adamuz, que fa deu anys que treballa a l'empresa subcontractada, també va demanar explicacions a les administracions, a qui va acusar de "no fer res després d'haver tancat el paquet de Nissan" amb l'acord que ajornava el tancament de les plantes assolit a l'agost.

