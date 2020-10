Controvèrsia sobre l'estat de salut de Trump

Controvèrsia sobre l'estat de salut de Donald Trump. El president dels Estats Units "està molt bé", segons ha assegurat el seu doctor Sean Conley en una atenció a mitjans a l'hospital militar Walter Reed, on Trump està ingressat. Fonts de la Casa Blanca citades per Politico, però, van en una altra direcció i asseguren que l'estat de salut del president nord-americà és "molt preocupant" i que les properes 48 hores seran clau. A través de Twitter, Trump ha assegurat que es troba bé i ha agraït la tasca als doctors i infermeres de l'hospital militar on es troba.Els metges estan fent un seguiment molt proper de Trump per detectar qualsevol "indicació de complicacions" i han indicat que hores d'ara no requereix d'oxigen, però no han aclarit si en algun moment n'ha necessitat. Trump no té febre des de divendres, segons la versió oficial, i està rebent un tractament amb Remdesivir. El seu metge ha afirmat estar "extremadament content amb l'evolució del president" i ha insistit que el seu ingrés a l'hospital és "per precaució". Les fonts de la Casa Blanca ho desmenteixen.Donald Trump se suma a la llista de grans dirigents que han negat el coronavirus i han caigut pressa de la malaltia. Aquesta nit el president dels Estats Units ha estat traslladat a l'hospital militar de Walter Reed on ja està ingressat . Poc després que se sabés la notícia, Trump ha compartit un vídeo en què s'adreça a la població just abans de marxar de la Casa Blanca agraint el suport:Al vídeo es veu un Trump cansat però que assegura que està bé i que va a l'hospital per prevenir i assegurar que tot funciona bé. També explica que la primera dama, Melania Trump, també està en bon estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor