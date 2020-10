Groucho Marx, en 10 frases

Sempre amb puro a la boca i amb frases carregades d'una ironia fulminant, gairebé insolent. Si a la imatge se li suma un gruixut bigoti, apareix la imatge d'un dels humoristes més rellevants de tots els temps: Julius Henry Marx, més conegut com a Groucho Marx. Un personatge que, aquests divendres, es complien 130 anys del seu naixementJuntament amb els seus germans - Manfred, Chico i Harpo primer i Zeppo yi Gummo després -va acabar conquerint Hollywood i es va assegurar un lloc als annals de la història amb pel·lícules com "Una nit a l'òpera". Films que van deixar escenes inoblidables com la de la cabina del vaixell o bé la del conctracte:Ara, amb motiu del 130 anys del seu naixement recuperem 10 frases inoblidables d'aquest personatge:1."Senyores i senyors, aquests són els meus principis. Si no els agraden, en tinc d'altres".2. "Si ets capaç de parlar sense aturar, al final et sortirà alguna cosa graciosa, brillant i intel·ligent".3. "El matrimoni és la principal causa del divorci".4. "Perdonin si els dic senyors, però és que no els conec molt bé".5. "Només hi ha una manera de descobrir si un home és honrat... pregunti-li. Si respon que sí, és un farsant".6. "El secret de l'èxit es troba en la sinceritat i l'honestedat. Si ets capaç de fingir això, ho tens fet".7. "La política és l'art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar després els remeis equivocats".8. "Mai oblido una cara, però en el seu cas, estaré encantat de fer una excepció".9. "Senyora, he passat una nit estupenda, però no ha estat aquesta".10. "Fill meu, la felicitat està feta de petites coses: un petit iot, una petita mansió, una petita fortuna".

