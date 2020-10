Pocs controls i festes il·legals en les primeres hores de restriccions a Madrid

En la OMS no se explican qué es lo que pasa en 🇪🇸 para encabezar la lista de contagios en Europa....



A ver si con estas imágenes del Metro en Atocha (Madrid), se van aclarando!#AyusoLaIncapaz #AyusoAguadoDIMISION pic.twitter.com/9P7SoobbQu — AnaAIonso🔻 (@anaalonsogonza1) October 3, 2020

El tancament de Madrid i altres nou municipis de la comunitat va entrar vigor a les 10 de la nit d'aquest divendres. Quan encara no s'han complert 24 hores del decret de les restriccions ja s'han desmantellat dues festes il·legals i els controls policials semblen ser més aviat escassos, segons recullen diversos mitjans.La tarda del divendres, poques hores abans que el BOE publiqués les mesures acordades pel govern espanyol, a les sortides de les autopistes de la capital espanyola ja es formaven embussos de cotxes per fugir del tancament. Molts d'ells, amb direcció al País Valencià, Extremadura i Andalusia. Una imatge que també es repetia a l'estació de trens d'Atocha, fet que alguns usuaris ja denunciaven a les xarxes.Ara bé, el degoteig de persones deixant enrere la ciutat, també va continuar passades les 22 hores, quan van entrar en vigor les mesures i van aparèixer els primers controls policials. Aquests, establers de manera aleatòria, tenen més aviat una funció informativa que no pas dissuasiva. Els agents, de moment, no poden interposar sancions ni barrar el pas i per tant s'han de limitar a informar els ciutadans que marxen fora de la comunitat.La fotografia de les autopistes aquest dissabte matí, tampoc ha estat molt diferent de la del dia anterior: cotxes i agents que ofereixen informació als controls. Així mateix, diversos mitjans es fan ressò de la manca de presència policial a punts clau com ara les estacions de tren, on han arribat passatgers d'altres indrets de l'Estat sense que se'ls hagi parat. Fet que està generant confusió entre els viatges, ja que en principi han de presentar un justificant per tal d'entrar o sortir de la comunitat.Ara està per veure quanta gent de la qual està marxant tornarà un cop finalitzi el cap de setmana.El que tampoc sembla que s'ha aturat és l'oci. Durant la matinada d'aquest dissabte la policia espanyola ha desmantellat dues festes il·legals. Una al barri madrileny de Aravaca, amb 200 persones a un domicili particular, i una altra al municipi de Parla (també afectat per les restriccions) on hi havia una vintena de persones i s'han intervingut substàncies estupefaents.Les restriccions aplicades a la comunitat, que té els casos de coronavirus disparats, està previst que estiguin vigents durant 14 dies. Encara que no es descarta allargar-les si és l'evolució de la pandèmia no millora. Malgrat el govern d'Ayuso hagi acceptat aplicar les mesures, aquestes ja han estat recorregudes davant la justícia, la qual encara s'ha de pronunciar.

