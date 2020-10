VÍDEO Envolten el TSJC per commemorar els tres anys de l'1-O

Els manifestants caminant al voltant de l'edifici judicial Foto: ACN

La Plataforma 3 d'Octubre ha commemorat aquest dissabte els tres anys de la vaga general que es va fer per condemnar l'actuació de les forces de seguretat durant el referèndum de l'1-O amb una concentració davant del TSJC.L'acció ha concentrat un centenar de persones i ha servit per denunciar que "tres anys després la repressió continua". "La llista cada vegada és més llarga", ha criticat el portaveu de la plataforma, Josep Lluís de Alcazar, tot recordant que fa una setmana eren unes 2.800 les persones que han patit la repressió i que des de l'1 d’octubre hi ha "uns companys més".Els concentrats han acabat la mobilització fent la volta a l'edifici del TSJC tot denunciant que "no és justícia, és venjança". "Estem veient com comencen els judicis pels talls de la Jonquera, per Urquinaona i per tants i tants llocs on la gent reivindicant va ser represaliada i avui està darrere d'aquestes parets havent de donar explicacions", ha criticat, a la vegada que ha recordat "Jordi Pesarrodona i tants altres que com ells esperen que aquesta suposada justícia dicti sentència".També han clamat a favor de la desobediència, han denunciat que "no és justícia, és venjança" i han reclamat la llibertat de presos i exiliats.La mobilització també ha comptat amb intervencions de diversos col·lectius, com ara el SEPC, el sindicat de llogaters, Alerta Solidària, el sindicat de manters, COS, USTEC i IAC. Durant els parlaments, els representants dels col·lectius han coincidit a destacar que la Plataforma 3 d'octubre sempre ha tingut un "component reivindicatiu social" i han posat en valor les lluites per la regularització, la sanitat i l'educació públiques o la regulació dels lloguers, entre altres.Alguns també han assenyalat que "si cal" organitzar una altra vaga general es farà i han apel·lat a seguir mobilitzant-se contra la "repressió" i per la defensa dels drets i les llibertats."Hem de respondre amb lluita i mobilització, no ens donaran cap dret sense lluitar-lo", ha conclòs el portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, que ha recordat la situació dels darrers detinguts durant l'aniversari de l'1-O.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor