Desmantellen una festa il·legal a Madrid el mateix vespre que entren en vigor les restriccions

A les 10 del vespre d'aquest divendres entraven en vigor les restriccions per frenar el coronavirus a Madrid i a 9 municipis més de la comunitat. Poques hores després, la matinada d'aquest dissabte, la policia espanyola ja ha hagut de desallotjar una festa amb 200 persones a una casa del barri madrileny d'Aravaca.Els agents han interposat una sanció als assistents per incompliment de les mesures sanitàries i segons han informat a través d'un comunicat, han detingut quatre més, per delictes de desobediència i resistència a agents de l'autoritat.Els fets s'han produït durant la matinada de divendres a dissabte al madrileny barri d'Aravaca, quan després d'haver rebut un avís, els agents han comprovat que a l'interior d'un habitatge unifamiliar s'estava celebrant una festa multitudinària.En veure el que estava passant, alguns infractors en grups de 50 van tractar d'abandonar la finca pels que quatre d'ells van haver de ser detinguts per resistència i desobediència als agents de l'autoritat.

