Òmnium Cultural inicia una ofensiva per «esborrar qualsevol rastre de la monarquia dels Països Catalans»

Òmnium Cultural pretén “esborrar qualsevol rastre de la monarquia espanyola als Països Catalans”. L'entitat promourà el canvi de nom de carrers i la retirada d’estàtues i medalles per denunciar el “frau democràtic que suposa la Corona”. La iniciativa es presenta quan fa tres anys de “l’infame discurs” de Felip VI en què “va legitimar la brutalitat policial” durant el referèndum de l’1 d’octubre del 2017.Un discurs “vergonyós i lamentable” en què el monarca “va deixar clar a ulls del món” que l'Estat espanyol “està disposat a tot, fins i tot a vulnerar obertament drets humans”, per protegir la unitat d’una Espanya “corrupta i amb greus mancances democràtiques”, ha denunciat Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural.En aquest sentit, ha lamentat que el Borbó “encara no ha demanat perdó” per “abraonar la policia contra els ciutadans”, ni tampoc pels “anys de corrupció”.En paral·lel a les accions judicials contra el rei emèrit, Òmnium ha posat en marxa un nou espai web a la pàgina www.coronaciao.cat on demana la col·laboració ciutadana per “construir el mapa de la presència dels Borbons als Països Catalans i, d'aquesta manera, anar-los esborrant del país”.Entre d'altres, es proposaran accions de canvi de nom dels carrers, places i avingudes que conserven el nom d'algun membre de la dinastia borbònica, es promourà l'eliminació de bustos i estàtues, i es demanarà la retirada de les medalles, permisos i honors concedits a Felip VI i a Joan Carles I.Aquesta nova iniciativa, enmarcada en la campanya 'Fem-la Caure', s’acompanya d’un vídeo que s’ha projectat aquest matí als Jardinets de Gràcia de Barcelona, i a d’altres punts del país com la Seu d'Urgell, Lleida, Bellpuig, Mataró, Igualada, Berga, Sabadell i Terrassa, entre d’altres.A l’acció de Barcelona s’ha comptat amb l’actuació del grup Arc de Triomf que ha interpretat la cançó Corona Ciao, la versió del Bella Ciao que és banda sonora de la campanya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor