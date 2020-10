Mainat es declara fan de la cançó «No Time to Die»

M'agrada molt el tema de l'última pel·lícula de James Bond:

Billie Eilish - No Time To Diehttps://t.co/ZLZ0jiS6YD — Josep M. Mainat (@MainatJM) October 3, 2020

Vaig ser estúpid estimant-te?

Va ser imprudent ajudar-te?

Era obvi per a tothom

que m’havia enamorat

d'una mentida?



Mai vas ser al meu costat

Enganya'm un cop

Enganya'm dos cops

Ets la mort o ets el paradís?



Però mai no em veuràs plorar

Senzillament,

No hi ha temps per a morir — Josep M. Mainat (@MainatJM) October 3, 2020

El membre de La Trinca i productor, Josep Maria Mainat, ha estat a punt de morir, bé, que presumptament l'hagin volgut assassinar. Ell, però, encara no vol marxar d'aquest món i així ho ha manifestat, a través d'una piulada. Mainat ha compartit la cançó de l'última pel·lícula de James Bond, "No Time to Die" de Billie Eilish.Mainat ha compartit diverses estrofes del tema i també la seva traducció al català, entre les que destaca lletres com: "Va ser imprudent ajudar-te? Era obvi per a tothom que m'havia enamorat d'una mentida?" i que continua: "Mai vas ser al meu costat. Enganya'm un cop. Enganya'm dos cops. Ets la mort o ets el paradís?". I fa el remat final amb, "no hi ha temps per a morir".Unes preguntes, aprofitant aquesta música, que es fa amb tot el serial que s'ha generat al seu voltant, arran de la publicació a La Vanguardia que el fundador de Gestmusic hauria estat objecte d'un intent d'assassinat i que els Mossos estan investigant la seva dona, Angela Dobrowolski, perquè així evitaria el divorci i es podria beneficiar de l'herència de Mainat.A més, i segons el mateix mitjà, dues setmanes abans d'aquest fet, Dobrowolski hauria estafat 4.100 euros al productor falsificant la seva firma en dos talons i que va acabar cobrant, cosa que va provocar la seva detenció el passat 21 de setembre i després de declarar davant el jutge va quedar en llibertat.La història, però, ha viscut un nou episodi aquest divendres a la tarda. S'haurien produït dues detencions al seu domicili . Un home, que es tractaria de la nova parella d'Àngela i una altra noia que vivia al domicili ha estat agredida per l'home quan intentava entrar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor