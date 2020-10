Un estudi desmunta la idea que les mascaretes causin una sobreexposició al CO2

Un nou estudi publicat a la revista Anals de la Societat Toràcica Americana ha refutat les afirmacions que relacionen l'ús de mascaretes amb l'enverinament per diòxid de carboni en atrapar el CO2. Així han negat que causin una sobreexposició a aquest gas, i tampoc tenen problemes els pacients amb malalties pulmonars.Els investigadors han avaluat els problemes d'intercanvi de gasos, és a dir, les modificacions en el nivell d'oxigen o els de diòxid de carboni en persones sanes, així com en veterans amb malaltia pulmonar obstructiva crònica abans i durant l'ús de les mascaretes quirúrgiques."Vam demostrar que els efectes són mínims com a molt, fins i tot en persones amb un deteriorament pulmonar molt severa", ha detallat el líder de l'estudi, Michael Campos, del Centre Mèdic de l'Administració de Veterans de Miami i la Divisió de Medicina Pulmonar, Al·lèrgia, Cures Crítiques i Somni de la Universitat de Miami, als Estats Units.En relació a la sensació de manca d'alè que poden experimentar algunes persones sanes, Campos ha precisat que "la dispnea, la sensació de falta d'alè, sentida amb mascareta per alguns no és sinònim d'alteracions en l'intercanvi de gasos". "Probablement es produeix per la restricció del flux d'aire amb la mascareta, en particular quan es necessita una major ventilació (per esforç)".Per exemple, si es camina a pas lleuger per un pendent, es pot experimentar una sensació de manca d'alè. Una mascareta massa atapeïda també pot augmentar la sensació de falta d'alè. La solució és simplement reduir la velocitat o llevar-se la màscara si s'està a una distància segura d'altres persones.Campos ha assenyalat la importància d'utilizar aquest material sanitari per prevenir la infecció de la Covid-19. Si no es disposa d'una quirúrgica, es recomana una de tela amb almenys dues capes. Els pacients amb malalties pulmonars, en particular, han d'evitar infectar-se i usar una de facial, que, juntament amb el rentat de mans i el distanciament social, està demostrat que redueix el risc d'infecció.

