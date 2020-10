VÍDEO Segueix en directe el Costa Brava Fitness Challenge

La pandèmia ha trastocat la pràctica totalitat de competicions esportives. També és el cas de la Fitness Challenge League , la principal competició de crosstraining del nostre país que s'ha adaptat i sobreposat a la crisi sanitària.Laen un format reduït de només 50 equips, format per una noia i tres nois. Precisament aquest cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, se celebra la segona prova del calendari. Per tal de compensar la manca de públic, l’organització ha apostat per la retransmetre en directe de totes les tandes del cap de setmana, per apropar els atletes als companys que volen donar el seu suport des de casa. Aquest dissabte a les 9 del matí ja se n'ha retransmès una i les següents seran avui a les 16:00 hores de la tarda i demà diumenge.El Costa Brava Fitness Challenge , la competició més coneguda del certamen, arriba a la quarta edició al càmping La Ballena Alegre . Ho fa, això sí, a porta tancada i amb un terç dels equips habituals en competició.Tots els assistents a les competicions, tant voluntaris com atletes, se sotmeten a un test de Covid-19. Més enllà de garantir el negatiu en coronavirus, les mesures de prevenció durant la competició són important. Tot el material es desinfecta entre tanda i tanda i els assistents han de portar mascareta en tot moment – excepte els atletes durant l’estona de competició-. Gel sanitari, prohibició de públic i control d’aglomeracions, a banda de fer-ho a l'aire lliure, són els elements que acaben de garantir una competició segura.L'organització espera que el 2021 la Fitness Challenge League pugui recuperar la normalitat tant a nivell de públic, participants com del calendari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor