El govern espanyol amplia al 31 de desembre del 2021 el termini per demanar ajudes al lloguer per la Covid

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha ampliat el termini per a la concessió d'ajudes al lloguer per vulnerabilitat motivada per la covid-19 fins al 31 de desembre del 2021, a través d'una ordre ministerial publicada aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).En paral·lel, les comunitats autònomes podran convocar subvencions a càrrec d'aquest Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del coronavirus en els lloguers de domicili habitual. A més, el Ministeri també ha acordat ampliar fins al 30 de novembre els terminis de sol·licitud i de formalització dels préstecs per al pagament del lloguer a arrendataris vulnerables a conseqüència de la pandèmia.Les ajudes al lloguer per vulnerabilitat a causa de la pandèmia de coronavirus són de fins a sis mensualitats, amb un màxim de 5.400 euros, a raó de 900 euros per mes com a import màxim. L'ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, establia com a data límit per a sol·licitar l'ajuda el 30 de setembre del 2020 i ara s'ha ampliat fins al 30 de novembre "ja que ho fa recomanable la recent evolució de la pandèmia", segons el Ministeri liderat per José Luis Ábalos. Pel que fa als préstecs per al pagament del lloguer a arrendataris vulnerables, aquests arribaran directament al propietari de l'immoble i seran sense interessos ni despeses a càrrec del llogater (subvencionats per l'Estat). Es retornaran en un termini de fins a 10 anys i seran concedits per les entitats de crèdit amb la mediació de l'ICO.

