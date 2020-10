Els millors trucs per eliminar les taques del matalàs

En tots els estudis relacionats amb l'acció de dormir és habitual que s'acompanyi de la dada que l'ésser humà passarà de mitjana entre 20 i 25 anys dormint. I això suposa tenir un bon matalàs i net, però, què passa amb les taques que hi apareixen? La resposta, es troba al rebost de casa.El bicarbonat de sodi és un dels remeis més populars. Cal agafar dos gots i emplenar-los amb aquest compost i barrejar-ho amb un litre d'aigua calenta. Un cop remoguda la mescla, amb una esponja o qualsevol drap que es pugui humitejar s'estén per la taca.El vinagre, un altre dels remeis casolans més utilitzats. En aquest cas, cal agafar 500 ml del blanc i unes gotes de líquid per rentar plats i tot plegat diluït en uns 200 ml d'aigua tèbia. I, igual que abans, amb un peça que es pugui humitejar s'aplica sobre el lloc en qüestió. Tot i la fortor de l'olor, amb el pas dels minuts acaba desapareixent.I, per últim, amoníac. Amb una tasa d'aquest compost químic, unes gotes de detergent i aigua calenta en un cubell gran. Barrejar i amb una esponja cal fregar sobre la taca. En aquesta ocasió, i també en les altres dues recomanacions, cal fer servir guants i que es ventili l'espai.

