VÍDEO Detenen cinc joves reincidents per robatoris violents i furts a menors a Barcelona

Un parell de sabatilles sostretes detectades a través de càmeres de seguretat són clau per detenir cinc joves que es dedicaven a furts i robatoris violents a menors a Barcelona ➡️https://t.co/vyo4Nj92Zv pic.twitter.com/iXsFk2mJ6y — Mossos (@mossos) October 3, 2020

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc joves, d'entre 15 i 19 anys, reincidents relacionats amb robatoris violents i furts comesos a menors a Barcelona, i que acumulen 22 antecedents per fets similars. Un sisè jove implicat en els fets, de 16 anys, ja està ingressat en un centre de menors per altres fets delictius.La investigació va començar a principis de setembre després que en una identificació uns agents intervinguessin a un dels joves objectes sostrets en un robatori violent a Sarrià. En aquell cas, els joves havien abordat un noi de 16 anys per treure-li el mòbil i les sabatilles esportives. Els lladres van envoltar en grup la víctima i li van provocar lesions lleus després de colpejar-lo a la cara.Després de la denúncia per aquests fets, els Mossos van visionar les càmeres de seguretat del metro i van detectar un grup de joves on un dels membres portava a les mans les sabatilles robades a la víctima de Sarrià. Amb les imatges, es van identificar la resta d'autors, amb múltiples antecedents policials.També van poder relacionar aquests joves amb un altre robatori amb intimidació al districte de Nou Barris. La víctima també era un menor de 16 anys a qui van robar la motxilla i que va ser agredit al cap. Arran de les investigacions, la policia va localitzar els domicilis dels investigats als districtes de Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu i el 30 de setembre es va muntar un operatiu per detenir-los.Un dels arrestats es va resistir i va causar lesions lleus a dos agents que van requerir assistència mèdica. A aquest detingut també se li imputa un delicte d'atemptat i resistència als agents de l'autoritat.Quatre dels detinguts majors d'edat van passar a disposició judicial divendres i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. El menor va quedar també en llibertat després de passar a disposició de la Fiscalia de Menors. La investigació continua oberta i no es descarta que es puguin resoldre altres fets delictius on estarien implicats els detinguts.

